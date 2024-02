Soirée théâtre cuisine et dépendances Aixe-sur-Vienne, samedi 16 mars 2024.

Le Théâtre de la Baignoire jouera la célèbre pièce « Cuisine et dépendances » d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri au Centre Culturel Jacques Prévert.

Quelle soirée !! Jacques et Martine… Pardon !… Martine et Jacques avaient invité de vieux amis Charlotte et son mari (… j’me souviens plus du prénom !!). Il y avait Georges aussi… qui faisait la gueule… comme d’hab. Moi, j’étais venu avec Marylin… une bombe !! Tout se passait bien, bien bu, bien mangé… Un peu salé le poisson… Et puis… je sais plus… En tout cas, je suis reparti tout seul !!

Une comédie jubilatoire pour ces cinq personnages haut en couleurs !

Durée 1h15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

