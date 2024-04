« Et si j’étais député.e européen.ne? » – Simulation du Parlement européen Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Limoges, jeudi 23 mai 2024.

« Et si j’étais député.e européen.ne? » – Simulation du Parlement européen « Et si j’étais député.e européen.ne? » est une simulation du Parlement européen organisée auprès de lycéens en Première et/ou Terminale qui endossent le rôle de député européen lors d’une journée. Jeudi 23 mai, 09h30 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Entrée limitée aux élèves et professeurs inscrits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T09:30:00+02:00 – 2024-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T09:30:00+02:00 – 2024-05-23T16:00:00+02:00

Lors d’une journée, les élèves de quatre lycées de Corrèze, Creuse, Haute-Vienne et Nord-Dordogne endossent le rôle de députés européens, participant à une simulation du Parlement européen. Ainsi, dans un premier temps, ils sont répartis dans des commissions thématiques où ils devront étudier et voter une proposition législative – factice – proposée par la Commission européenne. Dans un second temps, les raporteurs de chaque commission, choisis en leur sein, présentent leurs amendements ainsi que leurs argumentaires lors de l’assemblée plénière. Cette dernière sera présidée par un ancien député européen. Une fois les textes présentés, l’assemblée procède au vote. Chaque commission dispose d’une trentaine de minutes pour défendre son rapport et présenter le vote.

Les thématiques traitées seront les suivantes :

L’UE et l’Intelligence artificielle ;

L’UE et la protection de la biodiversité ;

La question de l’élargissement de l’UE ;

L’UE et la santé.

L’objectif de cette journée est de faire comprendre aux élèves le fonctionnement de la seule institution européenne dont les membres sont élus directement par les citoyens européens.

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges 27 boulevard de la Corderie, limoges Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Parlement européen Institutions

©MDELimousin