Romain Leleu Sextet Opéra de Limoges Limoges, jeudi 23 mai 2024.

De la musique savante à la musique populaire, cette formation unique dans le paysage musical dépasse avec panache les barrières de style et d’époque.

Romain Leleu et ses 5 complices issus des plus grands orchestres français unissent trompette et quintette à cordes en une parfaite alchimie. Le sextet nous fait voyager dans l’univers cinématographique avec un programme convoquant Nino Rota, Ennio Morricone…

Installez-vous et laissez-vous emporter par les émotions de ce concert conçu avec pour seul mot d’ordre : le plaisir !

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine