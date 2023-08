Romain Leleu Sextet 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 23 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Durée 1h15.

De la musique savante à la musique populaire, cette formation unique dans le paysage musical dépasse avec panache les barrières de style et d’époque.

Romain Leleu et ses 5 complices issus des plus grands orchestres français unissent trompette et quintette à cordes en une parfaite alchimie. Le sextet nous fait voyager dans l’univers cinématographique avec un programme convoquant Nino Rota, Ennio Morricone…

Installez vous et laissez vous emporter par les émotions de ce concert conçu avec pour seul mot d’ordre : le plaisir !

Réservations obligatoire auprès de l’Opéra, par mail, téléphone ou sur le site internet (en lien)..

2024-05-23 fin : 2024-05-23 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8pm.

Duration 1h15.

From art music to popular music, this unique group transcends the barriers of style and era with panache.

Romain Leleu and his 5 accomplices from France?s top orchestras combine trumpet and string quintet in perfect alchemy. The sextet takes us on a cinematic journey with a program featuring Nino Rota, Ennio Morricone…

Sit back and let yourself be swept away by the emotions of this concert designed with one watchword in mind: pleasure!

Reservations required at the Opéra, by e-mail, telephone or on the website (link).

A las 20h.

Duración 1h15.

De la música culta a la música popular, este grupo único traspasa con garbo las barreras del estilo y de la época.

Romain Leleu y sus 5 cómplices, procedentes de las mejores orquestas de Francia, combinan trompeta y quinteto de cuerda en una alquimia perfecta. El sexteto nos lleva de viaje por el mundo del cine con un programa que incluye a Nino Rota, Ennio Morricone…

Siéntese y déjese llevar por las emociones de este concierto, concebido con una sola consigna: ¡el placer!

Reserva obligatoria en la Ópera, por correo electrónico, teléfono o en la página web (enlace).

20:00 Uhr.

Dauer 1 Stunde 15 Minuten.

Von der gelehrten Musik bis zur Volksmusik: Diese in der Musiklandschaft einzigartige Formation überwindet mit Elan die Grenzen von Stilen und Epochen.

Romain Leleu und seine 5 Komplizen, die aus den größten französischen Orchestern stammen, vereinen Trompete und Streichquintett in einer perfekten Alchemie. Das Sextett entführt uns in die Welt des Films mit einem Programm, das Nino Rota, Ennio Morricone… aufruft.

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von den Emotionen dieses Konzerts mitreißen, bei dem es nur um eines geht: Spaß!

Reservierungen sind bei der Oper erforderlich, per E-Mail, Telefon oder auf der Website (Link).

