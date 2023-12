Marché à Pierre-Buffière Place du 8 mai 1945 Pierre-Buffière, 4 août 2023, Pierre-Buffière.

Pierre-Buffière Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-04 08:00:00

fin : 2023-08-04 12:00:00

Marché fruits et légumes, poissons, viandes, fromages. Tous les vendredi matin sur la Place du 8 Mai 1945..

Place du 8 mai 1945

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-07-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne