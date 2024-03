Electropera 14 : Tatie Dee Foyer de l’Opéra de Limoges Limoges, jeudi 23 mai 2024.

Electropera 14 : Tatie Dee mix disco house / France Jeudi 23 mai, 21h30 Foyer de l’Opéra de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T21:30:00+02:00 – 2024-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-23T21:30:00+02:00 – 2024-05-23T23:59:00+02:00

un concert proposé par l’Opéra de Limoges et la Fédération Hiero.

Membre de l’écurie Friendsome et cofondatrice du collectif Tout Feu Tout Femme, Tatie Dee s’inscrit d’ores et déjà dans la continuité et le renouveau récent de la scène house. En 2022 elle sort son premier EP, Purple Wave, sur Friendsome Records et c’est sur Soul Clap Records qu’elle signera l’année suivante son deuxième EP, après des singles parus sur Pont Neuf Records, Semi Delicious ou encore la Mamie’s. Diggueuse invétérée, Tatie Dee sait convaincre son public par une énergie contagieuse et l’emmener vers son univers éclectique.

Foyer de l’Opéra de Limoges Pl. Stalingrad, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://hiero.lamanet.fr/billetterie/ »}] https://hiero.lamanet.fr/billetterie/

fédération Hiero + opéra de Limoges

drone/hiero