Destination Europe ! Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges, 22 mai 2024, Limoges.

Destination Europe ! Mercredi 22 mai 2024, 13h30 Bibliothèque Francophone Multimédia Accueil en libre accès et gratuit de 13h30 à 17h30 – Renseignements au 05 55 10 08 00 | limoges@crijna.fr

Info Jeunes t’aide pour préparer tes vacances, informations sur les dispositifs locaux, régionaux, nationaux et internationaux en matière de mobilité de loisirs, aides financières disponibles et bons plans d’été pour les jeunes, suggestions d’ouvrages disponibles à la BFM.

L’échange pourra également s’effectuer en privé derrière le stand dans l’espace convivialité du hall de la BFM. Une information complémentaire sera apportée sur les autres thématiques Info Jeunes (projet d’année de césure, jobs d’été, BAFA, loisirs, etc.).

Bibliothèque Francophone Multimédia place aimé césaire, limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-22T13:30:00+02:00 – 2024-05-22T17:30:00+02:00

vacance europe

