Rock Métal Camp Fest #11 Saint-Hilaire-les-Places, vendredi 24 mai 2024.

Rock Métal Camp Fest #11 Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

La 10 ème édition du ROCK METAL CAMP FEST, organisé par l’association « Rock Metal Camp » aura lieu à Saint-Hilaire-les-Places, le dernier week-end de mai cette année. Un festival de musique Rock et Métal fort en décibels et entièrement gratuit ! Au programme 2 Jours 12 Groupes avec :

EXHAUSTER

OPAL INSIGHT

LUX INCERTA

PERSECUTOR…

Plus d’informations à venir.

Restauration et buvette sur place.

Village d’exposants. EUR.

Lac Plaisance

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine prog.rockmetalcamp@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-25



