La technologie Quantum Jump avec Nicolas Desjardins et Barbara Merlette de l’Université Populaire Noblat Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat, jeudi 23 mai 2024.

Nicolas Desjardins, un pionnier dans l’intégration des technologies avancées et Barbara Merlette, experte en applications pratiques, vous présenteront deux technologies ayant pour objectif de normaliser le système postural dans les 3 plans de l’espace, optimiser le fonctionnement du système nerveux central, favoriser la capacité du corps à ne normaliser, réactiver des muscles inactifs et améliorer de façon importante l’équilibre. Venez rencontrer Nicolas et Barbara qui vous feront découvrir les principes fascinants derrière ces technologies et comment elles peuvent redéfinir notre compréhension du corps humain, les utilisations révolutionnaires de Quantum Jump dans divers domaines, de la santé à la performance et des démonstrations en direct de son utilisation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:00:00

fin : 2024-05-23

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine upnsante@foyer-rural-saint-leonard.fr

