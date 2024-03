Opera – Cinéma Opéra de Limoges Limoges, jeudi 23 mai 2024.

Opera – Cinéma Romain leleu sextet Jeudi 23 mai, 20h00 Opéra de Limoges

Début : 2024-05-23T20:00:00+02:00 – 2024-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2024-05-23T20:00:00+02:00 – 2024-05-23T21:15:00+02:00

De la musique savante à la musique populaire, cette formation unique dans le paysage musical dépasse avec panache les barrières de style et d’époque.

Romain Leleu et ses 5 complices issus des plus grands orchestres français unissent trompette et quintette à cordes en une parfaite alchimie. Le sextet nous fait voyager dans l’univers cinématographique avec un programme convoquant Nino Rota, Ennio Morricone…

Installez-vous et laissez-vous emporter par les émotions de ce concert conçu avec pour seul mot d’ordre : le plaisir !

DATES DE SPECTACLES : Jeudi, 23 mai, 2024 – 20:00

DURÉE : 1h15

LIEU : Grande salle

CATÉGORIE : Concert et Récital

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine