Soirée projection Peyrat-le-Château, samedi 2 mars 2024.

Hera Büyüktascıyan vous donne RDV au cinéma pour une soirée projection de quatre films réalisés par ses soins.

• Neither on the Ground nor in the Sky (2019, 10’07)

• Infinite Nectar (2020, 10’53)

• The Labyrinth of the World, Paradise of the Heart (2022, 17’16)

• The World’s Fragile Skin (2023), une vidéo inédite réalisée comme le dernier chapitre de l’exposition Terres Résonnantes.

Projection suivie d’une discussion avec l’artiste autour d’un verre, en partenariat avec le cinéma de Peyrat-le-Château. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02 21:30:00

Cinéma de Peyrat

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@ciapiledevassiviere.com

