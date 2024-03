Soirée art et espionnage Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Limoges, jeudi 23 mai 2024.

Soirée art et espionnage.

Le festival international vins noirs au musée de la résistance.

Le programme complet ci-dessous :

17h30 – 20h

Visite guidée du musée sur le thème du SOE

18h30

Conférence de Nathalie Neumann, historienne et chercheuse pour le Ministère de la Culture (bien spoliés, 1933-1945), Sauver le patrimoine ! Rose Valland, une espionne parmi les nazis

Il y a 80 ans, Rose Valland connut un destin hors du commun. Cette historienne de l’art travaillait au Musée du Jeu de Paume, alors centre de tri pour la spoliation artistique nazie, mais en fait, elle espionnait sans se faire remarquer… La conférence de Nathalie Neumann retracera le rôle déterminant de cette héroïne de l’ombre face au pillage nazi et ses conséquences actuelles.

20h-20h30 Cocktail

20h30

Projection du film d’espionnage d’Alfred Hitchcock « Les enchaînés » (Notorious, 1946),

Vins noirs vous invite à la projection du film d’espionnage Les enchaînés (Notorious, 1946), qui incarne, de l’avis de François Truffaut, la quintessence du cinéma d’Alfred Hitchcock, tant par les plans, la musique que les jeux de lumière. Au mieux de son art, Hitchcock ajoute à son thriller une pincée de romance avec un couple de légende : Cary Grant et Ingrid Bergman. Tous les ingrédients sont réunis pour livrer un grand moment de cinéma !

Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence Limoges 87000

