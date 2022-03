Soirée concert Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron Catégories d’évènement: Gironde

Soirée concert Pujols-sur-Ciron, 8 juillet 2022, Pujols-sur-Ciron. Soirée concert Route de Landiras Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron

2022-07-08 19:30:00 – 2022-07-08 03:00:00 Route de Landiras Espace Pierre Coillot

Pujols-sur-Ciron Gironde 4 EUR Soirée Concert en plein air avec le groupe Les Oldboys de Langon:

Restauration rapide : grillades /frites /buvette Soirée Concert en plein air avec le groupe Les Oldboys de Langon:

Route de Landiras Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron

