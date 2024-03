Scène libre The Babel Community Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Scène libre ♫♫♫ Vendredi 29 mars, 19h00 The Babel Community Entrée libre

Prêt à dévoiler votre talent?

Musicien aguerri ou amateur passionné, place à l’improvisation musicale! Le temps d’une soirée, le restaurant devient votre scène pour partager et improviser, seul ou à plusieurs.

Rendez-vous dès 19h pour découvrir les pépites de la région autour d’un verre et de tapas!

La Cantine, The Babel Community République

The Babel Community 70 rue de la république, 13002 Marseille Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur