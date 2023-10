THEATRE MUSICAL « L’AMOUR DU RISQUE » Saint-Chamas, 3 février 2024, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Elle a de l’humour, il a un saxophone… Ce couple va vous embarquer dans un spectacle d’humour, musical et rythmé ! Bénédicte Bourel et Alain Tourniaire vous proposent un seul en scène humoristique, accompagné en live par un saxophoniste..

2024-02-03 20:30:00

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



She’s got a sense of humor, he’s got a saxophone… This couple will take you on a musical and rhythmic journey of humor! Bénédicte Bourel and Alain Tourniaire present a humorous one-woman show, accompanied live by a saxophonist.

Ella tiene sentido del humor, él tiene saxofón… Esta pareja le llevará a un espectáculo de comedia musical de ritmo trepidante Bénédicte Bourel y Alain Tourniaire presentan un espectáculo humorístico en solitario, acompañados en directo por un saxofonista.

Sie hat Humor, er hat ein Saxophon… Dieses Paar wird Sie in eine humorvolle, musikalische und rhythmische Show entführen! Bénédicte Bourel und Alain Tourniaire bieten Ihnen eine humorvolle Ein-Mann-Show, die live von einem Saxophonisten begleitet wird.

