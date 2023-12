Marché Provençal hebdomadaire d’Aureille Rue Frédéric Mistral Aureille Catégories d’Évènement: Aureille

Bouches-du-Rhône Marché Provençal hebdomadaire d’Aureille Rue Frédéric Mistral Aureille, 4 avril 2024, Aureille. Aureille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 08:30:00

fin : 2024-04-04 13:00:00 Marché provençal alimentaire à Aureille, tous les jeudis matins !.

Les aureillois et leurs voisins peuvent se rendre au marché pour acheter légumes, viandes, poissons mais aussi d’autres produits non alimentaire style vêtements, chaussures, articles de la maison. .

Rue Frédéric Mistral

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

