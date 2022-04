Rendez-vous au Jardin – Parc Chavat Podensac, 4 juin 2022, Podensac.

Rendez-vous au Jardin – Parc Chavat Podensac

2022-06-04 – 2022-06-05

Podensac Gironde Podensac

Samedi 4 juin : Après les succès populaires des dernières éditions, Les Nuits atypiques feront à nouveau escale autour d’un concert du groupe béninois Benin International Musical (BIM). En se réappropriant les rythmes vaudous et les chants traditionnels du Bénin, un spectacle à entendre et à voir à travers des tonalités très actuelles teintées de trip-hop, rock et électronique. Dimanche 5 juin : Sortie nature « À la découverte des oiseaux de notre village » par des animateurs bénévoles de la L.P.O. Reconnaître les chants des oiseaux, les observer à la jumelle, ou simplement écouter la nature : trucs et astuces vous seront délivrés par des passionnés ! Ces Rendez-vous aux Jardins se termineront avec une visite guidée du parc, suivie d’une ballade musicale et contée « Au pied de l’arbre » par Agnès et Joseph Doherty : une plongée dans l’univers poétique des arbres du parc Chavat.

+33 5 56 27 17 54

Ministère de la culture

dernière mise à jour : 2022-04-04 par