Rencontre culture Le Colisée Roubaix, mercredi 27 mars 2024.

Rencontre culture Venez parler à cœur ouvert de votre relation à la culture, de vos pratiques ! Mercredi 27 mars, 17h00 Le Colisée Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T17:00:00+01:00 – 2024-03-27T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T17:00:00+01:00 – 2024-03-27T19:00:00+01:00

C’est quoi la culture pour vous ?

Aller à la médiathèque, au musée, au cinéma ?

Voir des concerts, des expositions ?

Lire ? Dessiner ?

Participer à des ateliers créatifs, culinaires ?

Ou même chanter sous la douche ou danser dans votre salon ?

Parce que votre parole compte, le service culture de la Ville organise un temps d’échange gratuit et ouvert à tous pour discuter de vos habitudes culturelles, des offres qui peut-être n’existent pas encore et qu’il reste à imaginer.

Et dans le cadre du budget participatif culture, vous pouvez d’ores et déjà nous faire des propositions de projets lors de ce goûter ou déposer vos idées en ligne sur le site la-fabrique.consultvox.co jusqu’au 30 avril !

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Zaïa Bouslah par mail zbouslah@ville-roubaix.fr ou au 03.59.57.32.26

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 57 http://www.coliseeroubaix.com

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Ville de Roubaix