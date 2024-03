RELEASE PARTY LA FLEMME, Les Remords, 52 hertz, L’intermediaire Marseille, vendredi 29 mars 2024.

RELEASE PARTY LA FLEMME, Les Remords, 52 hertz, ♫♫♫ Vendredi 29 mars, 20h30 L’intermediaire A partir de 5€

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T00:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T00:30:00+01:00

Une prise de vitesse assumée présentée par Rapide et Furieux Corporation:

RELEASE PARTY LA FLEMME

C’est la fête à l’Intermédiaire mais aussi à Marseille en général, car la ville accueille officiellement un nouveau groupe venu tout droit de Namek, mêlant le désordre du psyché à l’efficacité de la pop:

– La Flemme –

Le football a connu le 11 de légende, le basket a connu la Dream Team, et maintenant c’est au tour du rock’n’roll phocéen d’accueillir une équipe complètement délirante qui rallie ses meilleurs joueurs. Aux premiers abords violente, leur musique en français se révèle en fait messagère de la joie de vivre marseillaise de part ses mélodies pop beaucoup trop efficaces.

Instagram: https://www.instagram.com/laflemme_band

Pour la Release Party de son premier EP sortant chez EXAG’ Records, le groupe se permet d’inviter la crème de la crème:

– Les Remords –

Dans ce projet de chansons en français qui parlent de la vie en jeune, KAEL s’entoure de remords pour parler des parisiens qui font la fête sur la place Jean-Jaurès ou bien qui font trempette aux légionnaires, mais pas que.

Bandcamp: https://kaelkaelkael.bandcamp.com/…

– 52 hertz –

Gigi, le plus grand ninja de la plaine (pourtant trop beau pour), s’entour lui des plus grands samouraïs de la powerpop: Dadou, Pipu et Henri. Dans cette formation électrique à tendance rock, le groupe mêle chansons en français et en anglais pour des mélodies qui rentrent bien trop facilement en tête.

– Frappaix –

Ce duo de DJ’s dont Starsky et Hutch ont tout à envier nous livre un set des plus éclectique, en envoyant tout droits dans nos petites oreilles innocentes des tubes intemporels, en partant de la soul pour arriver au rock marseillais, en passant par de la musique médiévale.

Départ – 20h30

PAF – 5€ / Tarif soutien – 8€

CASH ONLY

