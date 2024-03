Récital de piano autour de l’œuvre de Claude Debussy par Tanguy de Williencourt La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, jeudi 28 mars 2024.

Récital de piano autour de l’œuvre de Claude Debussy par Tanguy de Williencourt Récital de piano consacré Claude Debussy par Tanguy de Williencourt, jeudi 28 mars 2024 organisé par les Amis du musée de la Villa Cavrois et les Amis du musée La Piscine. Jeudi 28 mars, 20h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 32 € (22 € pour les Amis de la Villa et de La Piscine à jour de cotisation, payement par chèque à l’ordre des Amis de La Piscine)

À l’occasion des expositions consacrées aux sculpteurs Jan et Joël Martel ce printemps à la Villa Cavrois à Croix et à La Piscine de Roubaix, les Amis de la Villa Cavrois organisent un récital de piano consacré à Claude Debussy le jeudi 28 mars.

Tanguy de Williencourt interprétera des œuvres de Claude Debussy (Children’s Corner, Estampes et Préludes) dans le cadre somptueux du Bassin du musée La Piscine.

Tarif : 32 € (22 € pour les Amis de la Villa et de La Piscine à jour de cotisation, payement par chèque à l’ordre des Amis de La Piscine, 24 rue des Champs 59100 Roubaix)

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

concert debussy

musée La Piscine – Alain Leprince