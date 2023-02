SOvOX PUB O’MALLEYS, 2 février 2023, Marseille.

SOvOX Jeudi 2 février, 21h30 PUB O’MALLEYS

Entrée libre

♫ROCK GARAGE♫

PUB O'MALLEYS 9, Quai de Rive Neuve, 13001 Marseille



https://www.facebook.com/sovoxband

+ Dj Set de Rita & Mullet ! https://youtu.be/kkb_zjwIAcI+ Dj Set de Rita & Mullet !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T21:30:00+01:00

2023-02-03T01:00:00+01:00

