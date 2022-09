Session musique irlandaise Pub O’Bradys Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Session musique irlandaise Pub O’Bradys, 3 octobre 2022, Marseille. Session musique irlandaise 3 octobre – 26 décembre, les lundis Pub O’Bradys

Entrée libre

♫♫♫ Pub O’Bradys 378 AVENUE DE MAZARGUES, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Bœuf Irlandais tous les lundis soirs où tous les musiciens sont invités à venir jouer en échange de Pints. Pour les grosses occasions comme la St Patrick ou Halloween, il arrive même que des groupes se déplacent d’Irlande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T20:00:00+02:00

2022-12-26T23:00:00+01:00

