Visite guidée de l'exposition « Environ Alger » en présence de Karim Kal, jeudi 9 février à 10h30 sur réservation.

"Envrion Alger" – Karim Kal L'exposition présente six photographies grand format prises de nuit à Alger, en 2014 et 2015, dont certaines inédites, ont été produites pour l'exposition. Karim Kal met en place depuis une quinzaine d'années un travail dans une perspective documentaire. La nature descriptive de la photographie est nuancée par le travail autour de la lumière et de la composition. Ses projets photographiques s'articulent dans un corpus appelé L'Arrière-pays, à travers lequel l'artiste s'intéresse aux conditions de vie des plus modestes, des deux côtés de la Méditerranée. Avec ses paysages urbains nocturnes, il dessine les contours sociaux et politiques de ces environnements. « À travers mon travail, je questionne les mouvements migratoires, les notices de frontière, l'altérité…

Mon outil principal est la photographie et mon matériau la ville, le bâti. » Biographie de Karim Kall Karim Kal est né en 1977, il vit et travaille en Haute-Savoie. Diplômé des Beaux-Arts d’Avignon puis de Grenoble, il a ensuite suivi l’enseignement de l’École de photographie de Vevey en Suisse jusqu’en 2003. Depuis, sa pratique artistique interroge la réalité sociale, urbaine et historique du monde dans lequel il évolue. Votre billet pour cette visite, comprend également la visite de l’exposition “Son oeil dans ma main”.

