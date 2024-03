Permanence naturopathie et ayurvéda Le Bus Magique Lille, vendredi 29 mars 2024.

Permanence naturopathie et ayurvéda Chaque mois, il y a une praticienne en naturopathie et ayurvéda sur la péniche ! Elle s’appelle Nathalie et elle vous propose des soins et diagnostics. Vendredi 29 mars, 14h30 Le Bus Magique Un prix libre vous sera proposé, pour participer aux frais, soutenir Nathalie et la remercier pour son intervention et de ses bons conseils

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T14:30:00+01:00 – 2024-03-29T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T14:30:00+01:00 – 2024-03-29T17:30:00+01:00

* La naturopathie, c’est une approche globale et des principes naturels pour vous permettre de retrouver équilibre et bien-être.

* Le bilan ayurvédique, c’est un diagnostic personnalisé, des solutions concrètes d’hygiène de vie, de respiration, adaptées à

votre situation pour retrouver votre équilibre de vie.

Un prix libre vous sera proposé, pour participer aux frais, soutenir Nathalie et la remercier pour son intervention et de ses bons conseils

Prenez rendez-vous :

=> https://calendly.com/…/consultation-naturopathie-bilan…

=> nathalie.consult.naturopathie@gmail.com

Modalités :

Sur rdv

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/nathalie-wierre/consultation-naturopathie-bilan-ayurvedique?fbclid=IwAR3oemWZPG5haDnC3lvk2sZUZgPAefAVpimPy0Rhasvak6mgTlPAtdDD6aU&month=2024-03 »}, {« type »: « email », « value »: « nathalie.consult.naturopathie@gmail.com »}] [{« link »: « https://calendly.com/…/consultation-naturopathie-bilan »}, {« link »: « mailto:nathalie.consult.naturopathie@gmail.com »}] Péniche