Papo de choro Casa Consolat Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Papo de choro ♫♫♫ Vendredi 29 mars, 19h00 Casa Consolat 7€

Seba Yahia (bandolim) et Matthew Bumgardner (trombone) reçoivent le flûtiste et saxophoniste Gabriel Schwartz (Curitiba – Montreal).

Cordes et vents vont se méler pour un vibrant concert acoustique illustrant la façon dont les instruments mélodiques conversent dans le choro brésilien, avec décontraction, humour et complicité.

Le concert sera suivi d’une roda de choro.

La casa consolat vous accueille des 19h pour l’apéro et le dîner avec une cuisine locale et maison qui vous ravira les papilles.

PAF : 7 euros

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur