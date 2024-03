Nymphalis Antiopa – Papillons d’éternité Le Gymnase | CDCN Roubaix, mercredi 27 mars 2024.

Nymphalis Antiopa – Papillons d’éternité Construit comme un dialogue de contrastes et d’interactions, Nymphalis Antiopa explore la complicité sans pareille des deux artistes. Mercredi 27 mars, 21h00 Le Gymnase | CDCN 5 à 10€

En parallèle de leurs carrières respectives, Matthieu Ehrlacher et Tânia Carvalho forment le duo « Papillons d’éternité » où s’entrecroisent performances musicales, dansées et plastiques.

Construit comme un dialogue de contrastes et d’interactions, Nymphalis Antiopa explore la complicité sans pareille des deux artistes.

Intense et personnelle, leur chorégraphie est amplifiée par une bande-son et une création lumière jouant avec notre perception des vibrations et des sensations.

Le Gymnase | CDCN
5 rue du Général Chanzy
59100 Roubaix

Le Gymnase I CDC (précédemment Danse à Lille) propose une saison articulée autour de festivals, ainsi qu'un important volet de transmission (cours, stages, master classes…) et de sensibilisation des publics (rencontres, ateliers…)

Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

