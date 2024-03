Novitchok 234 Lollipop Music Store Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Novitchok 234 ♫PUNK ROCK♫ Vendredi 29 mars, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

Avec ses textes en français teintés de cynisme et de contestation sociale, dans une filiation aux Bérurier Noir, voire à Trust, le trio surfe sur une rythmique énergique aux mélodies en mode mineur empruntes de racines punk allant de DEAD KENNEDYS à BAD RELIGION.

https://soundcloud.com/novitchok

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 3 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Novitchok234 », « cache_age »: 86400, « description »: « Power trio punk rock ( Marseille / FR) », « type »: « rich », « title »: « Novitchok234 », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-Ibr3X2EdXkxTqErx-hT43Rg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/novitchok », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/novitchok », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/novitchok »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]