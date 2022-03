Micro-Folie – Musée Numérique Arcachon, 17 mai 2022, Arcachon.

Micro-Folie – Musée Numérique au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-05-17 – 2022-05-19 au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde

Tous les mois à l’auditorium du MA.AT nous vous attendons pour un rendez-vous culturel incontournable : Micro-Folie et ses conférences.

Dans ce musée numérique, vous avez au programme :

-Visite libre de la Collection des Musées de Haut de France. Projections sur grand écran

-Atelier Plastique – Conférence : dessin herbier, créer une oeuvre d’art végétale avec des couleurs naturelles et un dessin d’un végétal.

-Projection-Conférence : Près d’Aras, les bucheronnes de Camille Corot. Naturalistes et romantiques, du vert dans des tableaux pour un avenir rêvant d’écologie.

+33 5 57 52 98 88

au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

