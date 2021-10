Même pas peur ! (jeune public) Saint-André-de-Cubzac, 7 juin 2022, Saint-André-de-Cubzac.

Même pas peur ! (jeune public) 2022-06-07 19:30:00 – 2022-06-07

Saint-André-de-Cubzac Gironde

Le conte de la chèvre de Monsieur Seguin explore le sujet de la peur : l’Agence de Géographie affective l’extrait des montagnes pour l’étirer de tous côtés.

L’un est conteur, l’autre est acrobate ; l’un provoque la peur par les mots, l’autre par le corps. Ou peut-être l’inverse. On ne sait plus bien si la peur nous libère ou nous enferme. Si elle est nécessaire ou à combattre. Si on la désire ou la fuit. Si on en saisit bien toutes les subtilités. En tout cas, après avoir vu ce spectacle, ce qu’on sait, c’est qu’elle nous fait aussi beaucoup rire et nous rapprocher les uns les unes !

Agence de Géographie Affective [ Conte acrobatique ]

Durée : 45 mn – dès 7 ans

Même pas peur ! olivier-dim-montage-2

