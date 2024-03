Martyre – Malika Djardi Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix, mercredi 27 mars 2024.

Les projets artistiques de Malika Djardi naissent de questions traversées dans sa vie intime, qu’elle pose au plateau dans un rapport plus universel.

Résidente en EHPAD, Marie-Bernadette Philippon, sa mère, est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Malgré les douleurs et les limites de son corps, elle s’est mise à danser, faisant naître une nouvelle manière de s’exprimer.

En alliant danse et vidéo documentaire, Martyre interroge nos parcours de vie et l’utilité de nos souffrances.

Théâtre de l'Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Créer, innover et découvrir : tels sont les objectifs de la compagnie. Le Théâtre de l'Oiseau-Mouche est avant tout un lieu de création. Outre les spectacles de l'Oiseau-Mouche, elle s'ouvre chaque saison à d'autres équipes artistiques animées par l'envie d'un partenariat actif avec elle.

