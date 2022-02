Marche Coaching – Reconnectez-vous à votre intuition Hostens Hostens Catégories d’évènement: Gironde

2022-07-03

Hostens Gironde 35 EUR Lorsque vous avez une décision à prendre, vous fonctionnez, la plupart du temps de manière rationnelle : vous pesez le pour et le contre, vous examinez les différentes possibilités et leurs conséquences… Une décision prise de manière intuitive va plutôt se fonder sur la joie ou non que procurera cette décision, sans aucune raison apparente, sans aucune raison consciente. Cependant, après coup, vous vous apercevrez par les faits, que c'était la bonne décision à prendre…. Sandrine – Ma Pause Bien Etre – vous propose de vous RECONNECTEZ A VOTRE INTUITION lors d'une balade coaching sur des sentiers magnifiques autour du lac d'Hostens. Cette marche coaching peut aussi être proposée en individuel à une autre date, le jour de votre choix et au thème de votre choix (voir liste de 1 à 12 sur kinesioreikihostens.fr – sorties marche – cheminons ensemble)

