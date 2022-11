LIFESTOLZ + JANELA WORLD + MURUROA LOVE L’Intermédiaire, 2 décembre 2022, Marseille.

LIFESTOLZ + JANELA WORLD + MURUROA LOVE Vendredi 2 décembre, 21h00 L’Intermédiaire

5€

L'Intermédiaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

– JANELA WORLD (indé rock émotion, Saint Ouen – Marseille) :

Hybride punk et musique brésilienne.

« Janela », fenêtre en portugais, apparaît comme évident tant la musique proposée laisse communiquer des espaces qui a priori s'opposent.

Les chansons du groupe sont puissantes et composées avec une attention particulière à l'harmonie qui est tantôt simple et droite, tantôt baladeuse et évolutive, convoquant Ryuichi Sakamoto, les Buzzcocks ou encore Milton Nascimento dans une même spirale d'innovation musicale.

Initié par Lully Gaster (SEPPUKU, Antonin Appaix). Le projet s'enrichit des qualités de Milia Colombani (Music on Hold, Nathan Roche Rock Ensemble, Cœur Joie), Théo Serre (coucou) et Martin Mahieu (Attention le tapis prend feu)

TOUTE PREMIERE FOIS

– MURUROA LOVE (funk afunk solo, Marseille) :

C'est le grand retour de l'ami Foyo (KA PEE JE) sur Marseille, toujours droit dans ses bottes. Content de le retrouver la guitare dans une main, la machine dans l'autre



https://www.youtube.com/watch?v=eAtaOkC9-8s

C’est le grand retour de l’ami Foyo (KA PEE JE) sur Marseille, toujours droit dans ses bottes. Content de le retrouver la guitare dans une main, la machine dans l’autre https://souterraine.bandcamp.com/album/parapheur-pr-fecture– JANELA WORLD (indé rock émotion, Saint Ouen – Marseille) :Hybride punk et musique brésilienne.« Janela », fenêtre en portugais, apparaît comme évident tant la musique proposée laisse communiquer des espaces qui a priori s’opposent.Les chansons du groupe sont puissantes et composées avec une attention particulière à l’harmonie qui est tantôt simple et droite, tantôt baladeuse et évolutive, convoquant Ryuichi Sakamoto, les Buzzcocks ou encore Milton Nascimento dans une même spirale d’innovation musicale.Initié par Lully Gaster (SEPPUKU, Antonin Appaix). Le projet s’enrichit des qualités de Milia Colombani (Music on Hold, Nathan Roche Rock Ensemble, Cœur Joie), Théo Serre (coucou) et Martin Mahieu (Attention le tapis prend feu)TOUTE PREMIERE FOIS– MURUROA LOVE (funk afunk solo, Marseille) :C’est le grand retour de l’ami Foyo (KA PEE JE) sur Marseille, toujours droit dans ses bottes. Content de le retrouver la guitare dans une main, la machine dans l’autre

2022-12-02T21:00:00+01:00

2022-12-03T00:30:00+01:00

