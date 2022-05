Les mercredis en musique au prieuré : “Arash Rokni” pianiste La Réole, 3 août 2022, La Réole.

Les mercredis en musique au prieuré : “Arash Rokni” pianiste La Réole

2022-08-03 20:00:00 – 2022-08-03 22:00:00

La Réole Gironde La Réole

Arash Rokni est né en Iran. C’est par sa mère, qui apprenait le sitar, et par son père qui s’intéressait à la musique classique que nait son intéret pour la musique. Il a fréquenté l’école de musique de Téhéran sous la direction de Tamara Dolidze.

Arash a eu la chance de travailler avec Ferenc Rados, Rita Wagner, Andreas Kemenes, Mahan Esfahani, Andreas Staier et Robert Levin.

Il a donné des concerts et participé à des festivals et compétitions en Iran, en Arménie, Allemagne, France, Italie, Espagne et Danemark. Quatrième prix de la “Aarhus International Piano Competition” et deuxième prix du “21st Johann Sebastian Bach Competition” à Leipzig, Allemagne. Depuis ce succès, il s’est produit comme soliste dans de nombreux lieux prestigieux.

Arash Rokni est né en Iran. C’est par sa mère, qui apprenait le sitar, et par son père qui s’intéressait à la musique classique que nait son intéret pour la musique. Il a fréquenté l’école de musique de Téhéran sous la direction de Tamara Dolidze.

Arash a eu la chance de travailler avec Ferenc Rados, Rita Wagner, Andreas Kemenes, Mahan Esfahani, Andreas Staier et Robert Levin.

Il a donné des concerts et participé à des festivals et compétitions en Iran, en Arménie, Allemagne, France, Italie, Espagne et Danemark. Quatrième prix de la “Aarhus International Piano Competition” et deuxième prix du “21st Johann Sebastian Bach Competition” à Leipzig, Allemagne. Depuis ce succès, il s’est produit comme soliste dans de nombreux lieux prestigieux.

+33 5 56 61 10 11

Arash Rokni est né en Iran. C’est par sa mère, qui apprenait le sitar, et par son père qui s’intéressait à la musique classique que nait son intéret pour la musique. Il a fréquenté l’école de musique de Téhéran sous la direction de Tamara Dolidze.

Arash a eu la chance de travailler avec Ferenc Rados, Rita Wagner, Andreas Kemenes, Mahan Esfahani, Andreas Staier et Robert Levin.

Il a donné des concerts et participé à des festivals et compétitions en Iran, en Arménie, Allemagne, France, Italie, Espagne et Danemark. Quatrième prix de la “Aarhus International Piano Competition” et deuxième prix du “21st Johann Sebastian Bach Competition” à Leipzig, Allemagne. Depuis ce succès, il s’est produit comme soliste dans de nombreux lieux prestigieux.

Pixabey

La Réole

dernière mise à jour : 2022-05-05 par