Les animations estivales du Grand Cubzaguais Saint-Gervais, 6 juillet 2022, Saint-Gervais.

Les animations estivales du Grand Cubzaguais

Dans le Grand-Cubzaguais Saint-Gervais Gironde Bourg Cubzaguais Tourisme

2022-07-06 – 2022-08-26

Saint-Gervais

Gironde

Saint-Gervais

EUR 0 2 Dans le cadre de sa politique de développement d’animations locales, touristiques et sportives, le Grand Cubzaguais Communauté de Communes, en partenariat avec les associations du territoire, organise les Anim’été.

Au programme, nous vous proposons diverses initiations, tournois, activités, découvertes sportives et ludiques. Que vous soyez du territoire ou simplement de passage, rejoignez-nous vite, il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Les activités : baby gym, piscine famille, spectacles, nage avec palmes, randonnées, camion des jeux, jeux aquatiques, camion des sports et des jeux, soirée ciné nocturne, kick boxing, tennis, marche nordique, danse, badminton, cardio training, parcours de motricité, chasse aux trésors.

Dans le cadre de sa politique de développement d’animations locales, touristiques et sportives, le Grand Cubzaguais Communauté de Communes, en partenariat avec les associations du territoire, organise les Anim’été.

Au programme, nous vous proposons diverses initiations, tournois, activités, découvertes sportives et ludiques. Que vous soyez du territoire ou simplement de passage, rejoignez-nous vite, il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Les activités : baby gym, piscine famille, spectacles, nage avec palmes, randonnées, camion des jeux, jeux aquatiques, camion des sports et des jeux, soirée ciné nocturne, kick boxing, tennis, marche nordique, danse, badminton, cardio training, parcours de motricité, chasse aux trésors.

+33 6 26 45 35 63

Dans le cadre de sa politique de développement d’animations locales, touristiques et sportives, le Grand Cubzaguais Communauté de Communes, en partenariat avec les associations du territoire, organise les Anim’été.

Au programme, nous vous proposons diverses initiations, tournois, activités, découvertes sportives et ludiques. Que vous soyez du territoire ou simplement de passage, rejoignez-nous vite, il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Les activités : baby gym, piscine famille, spectacles, nage avec palmes, randonnées, camion des jeux, jeux aquatiques, camion des sports et des jeux, soirée ciné nocturne, kick boxing, tennis, marche nordique, danse, badminton, cardio training, parcours de motricité, chasse aux trésors.

images.pexels

Saint-Gervais

dernière mise à jour : 2022-06-28 par Bourg Cubzaguais Tourisme