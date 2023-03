DADDY LONG LEGS Le Molotov, 31 mars 2023, Marseille.

DADDY LONG LEGS

[Rock’n’Blues – New York City, USA]

Le trio de Rock & Blues le plus survolté et apprécié de Brooklyn sur la scène du Molotov !

Ils en profiteront pour nous présenter “Street Sermons”, leur prochain album.

Comme le décrit si bien Brian Hurd (voix, harmonica, guitare), DADDY LONG LEGS c’est “Le salut du rock and roll à travers l’esprit roots et blues”.

Bien qu’influencé par Son House, Captain Beefheart, Howlin’ Wolf, MC5 et Dr. Feelgood, le groupe personnifie le rock garage et le punk avec une touche contemporaine brute, le tout dans un R&B surchargé.

Un live exceptionnel à ne surtout pas manquer !

