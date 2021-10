Le Lac des Cygnes Floirac, 9 avril 2022, Floirac.

Le Lac des Cygnes 2022-04-09 19:00:00 – 2022-04-09 Arkéa Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa

Floirac Gironde Floirac

La Belle au bois dormant, l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature de ballet et un merveilleux conte de fée pour enfants. Dansé par le meilleur ensemble de ballet de Russie, le « Saint-Petersbourg Ballet Theatre », cette œuvre raconte la fabuleuse histoire d’après le conte de fées « La belle au bois dormant » de Charles Perrault, créé en 1890 sous la forme d’un ballet sur la musique de Pyotr Ilitch Tchaïkovski et la chorégraphie de Marius Petipa.

Une féérie impressionnante de beauté, d’élégance et de grâce combinée à des costumes époustouflants, une scénographie véritablement royale et la passion unique du «Saint-Petersbourg Festival Ballet» captivent le public de manière étonnante dans le monde féerique de la fantaisie et des rêves. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre live.

La Belle au bois dormant, l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature de ballet et un merveilleux conte de fée pour enfants. Dansé par le meilleur ensemble de ballet de Russie, le « Saint-Petersbourg Ballet Theatre », cette œuvre raconte la fabuleuse histoire d’après le conte de fées « La belle au bois dormant » de Charles Perrault, créé en 1890 sous la forme d’un ballet sur la musique de Pyotr Ilitch Tchaïkovski et la chorégraphie de Marius Petipa.

Une féérie impressionnante de beauté, d’élégance et de grâce combinée à des costumes époustouflants, une scénographie véritablement royale et la passion unique du «Saint-Petersbourg Festival Ballet» captivent le public de manière étonnante dans le monde féerique de la fantaisie et des rêves. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre live.

La Belle au bois dormant, l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature de ballet et un merveilleux conte de fée pour enfants. Dansé par le meilleur ensemble de ballet de Russie, le « Saint-Petersbourg Ballet Theatre », cette œuvre raconte la fabuleuse histoire d’après le conte de fées « La belle au bois dormant » de Charles Perrault, créé en 1890 sous la forme d’un ballet sur la musique de Pyotr Ilitch Tchaïkovski et la chorégraphie de Marius Petipa.

Une féérie impressionnante de beauté, d’élégance et de grâce combinée à des costumes époustouflants, une scénographie véritablement royale et la passion unique du «Saint-Petersbourg Festival Ballet» captivent le public de manière étonnante dans le monde féerique de la fantaisie et des rêves. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre live.

Capitale Production

dernière mise à jour : 2021-09-30 par OT Bordeaux Métropole