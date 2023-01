Julie Campiche. 4tet Le Cri du port, 2 février 2023, Marseille.

Julie Campiche. 4tet Jeudi 2 février, 20h00 Le Cri du port

De 8 à 15€

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille

« Elle est l’une des rares harpiste à s’être imposées dans le jazz. Mariant avec subtilité effets électroniques et timbres acoustiques, Julie Campiche, compositrice et instrumentiste inspirée, sait créer des atmosphères d’un lyrisme tour à tour sombre et lumineux.»

Le Canard Enchaîné

Le langage musical de Julie est un processus continu qui associe ses réflexions sur le monde à l’innovation musicale. Au début de sa carrière, Julie a été l’une des pionnière de la harpe jazz. Son parcours à travers l’improvisation, le classique, l’électronique et l’expérimentation l’a amené à développer une musique extrêmement diversifiée et expérimentale. Avec ses nombreuses casquettes, harpiste, chanteuse, compositrice et productrice électronique, elle investit toujours la musique avec urgence et fragilité.

Le Julie Campiche Quartet, fondé en 2016, rassemble certains des musiciens suisses les plus prometteurs de sa génération ; en est né un ensemble qui se démarque par son originalité et sa forte personnalité. Le quartet combine les effets électroniques avec l’espace acoustique, y ajoute des sons organiques et des samples, tout en évoluant dans des formes parfois très complexes. Le groupe manie tout cela à la perfection. S’inscrivant dans un jazz actuel et progressif, il a su crée sa propre signature sonore.

sortie d’album ‘You Matter’ label Enja

Jeudi 2 février 2023 – 20:00

Le Cri du Port

Leo Fumagalli – saxophone

Julie Campiche – harpe

Manu Hagmann – contrebasse

Clemens Kuratle – batterie

site de l’artiste

https://www.juliecampiche.com



