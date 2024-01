ERIC NAM Le Bataclan Paris, samedi 16 mars 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le lundi 21 août 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le mercredi 23 août 2023 à 10h.Nommé homme de l’année par GQ Korea et par Forbes Asia dans le 30 Under 30, le musicien aux multiples facettes, acteur et personnalité de la télévision Eric Nam est l’une des personnalités américano-coréennes les plus prospères de ces derniers temps, ayant construit ce que GQ appelle l’un des héritages les plus variés et les plus entreprenants de la scène K-Pop . Avec plus de 2,5 millions d’auditeurs mensuels et 4,4M de followers sur Instagram, Eric a accumulé plus de 1 milliard de streams sur Spotify et a récemment été la tête d’affiche d’une tournée mondiale à guichets fermés, donnant 59 concerts en tête d’affiche dans 54 villes, dont Los Angeles, New York, Paris, Londres et Melbourne. En plus de la musique, Eric est cofondateur et directeur créatif de DIVE Studios, la première société de médias axée sur l’AAPI et la K-pop au monde, avec plusieurs podcasts primés, et Mindset, une plateforme de santé mentale et de bien-être pour les audiences de la génération Z.OBTENTION DES BILLETS Les billets pour cet évènement seront disponibles par internet uniquement et seront limités à 6 billets par acheteur.Les billets ne seront disponibles qu’au format E/M-ticket (aucun envoi postal, ni retrait magasin). Les billets E/M-ticket définitifs pourront être téléchargés depuis votre compte client quelques jours avant le spectacle. Vous recevrez un mail d’information dès que votre commande pourra être téléchargée. Les contremarques émises à l’issue de votre commande ne permettent pas l’entrée à l’événement. Vous devrez impérativement télécharger les E/M-tickets définitifs quelques jours avant l’événementGETTING TICKETSTickets for this event will be available online only and will be limited to 6 tickets per buyer.Tickets will only be available in an E/M-ticket format (no postage or store pick-up). Final E/M-tickets can be downloaded from your customer account a few days before the event. You will receive an information email as soon as your order can be downloaded. The countermarks issued at the end of your order do not allow an entry to the event.You must download the final E/M-tickets a few days before the event.

Tarif : 50.50 – 50.50 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75