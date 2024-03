L’architecture des réalités mises en scène (re)construire Disney arc en rêve centre d’architecture Bordeaux Bordeaux, jeudi 28 mars 2024.

L’architecture des réalités mises en scène

(re)construire Disney conférence inaugurale avec Saskia van Stein commissaire de l’exposition Jeudi 28 mars, 18h30 arc en rêve centre d’architecture Bordeaux entrée libre selon les places disponibles

L’exposition examine l’héritage de Walt Disney sur le plan culturel, architectural et urbain. Œuvre d’art totale, l’univers de Disney est beaucoup plus qu’une marque déposée. C’est l’un des principaux supports de l’inconscient collectif occidental au XXe siècle.

Des premiers films d’animation des années 1920 aux derniers blockbusters, des générations de spectateurs ont grandi avec les normes, les valeurs et les modèles issus des histoires de Disney. Créateur d’un empire du divertissement englobant médias, films et parcs à thème, Walt Disney a imaginé des mondes fantastiques où la réalité est scénarisée. Mais que se cache-t-il derrière l’apparente innocence de ses personnages rassurants, et quel type de ville la formule Disney produit-t-elle ? Si le monde de Disney repose pour beaucoup sur la nostalgie, il est aussi l’incubateur d’innovations cinématographiques majeures, de nouveaux principes d’aménagement du territoire et de recherches technologiques. L’exposition L’architecture des réalités mises en scène aborde l’héritage de Walt Disney comme un miroir de la société contemporaine et de sa production culturelle, à la fois en termes de construction identitaire et d’architecture.

arc en rêve centre d'architecture Bordeaux 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

