Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur MEET & SPEAK autour d’un drink in English!

Cela fait maintenant 7 ans que Carina organise ces soirées conviviales et novatrices avec pour mission de faire tomber les barrières entre les gens, qu’elles soient linguistiques, culturelles ou générationnelles.

Donc viens pratiquer la noble langue et je te jure, ça marche mieux quand t’as bu!

Pour l’ambiance c’est Milton Mann aux platines avec un dj set Black Music!!

2022-11-29T19:00:00+01:00

2022-11-29T23:59:00+01:00

