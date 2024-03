La Super Pilule L’Art Dû Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Plateau d’humoristes made in Marseille ! Rendez-vous à L’Art Dû pour La Super pilule.

La Super pilule c’est le plateau d’humoristes qu’on dégaine dès qu’on sent que t’as un coup de mou !



4 humoristes x 15 minutes chacun la crème de la crème !



On te propose la crème des humoristes de la capitale de l’humour, Marseille, mais il y aura aussi parfois des artistes parisiens… qui nous ferons l’honneur de venir dealer avec vos émotions.



[Entrée gratuite / sortie au chapeau] 1 1 EUR.

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-29

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

