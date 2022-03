La semaine du vélo Saint-André-de-Cubzac, 16 mai 2022, Saint-André-de-Cubzac.

La semaine du vélo Saint-André-de-Cubzac

2022-05-16 – 2022-05-22

Saint-André-de-Cubzac Gironde Saint-André-de-Cubzac

EUR Dans le cadre de l’évenement national, G3C organise la semaine du vélo avec cinécylo (projection de 3 films à Bourg le mercredi 18 mai, à Peujard le vendredi 20 et le samedi soir à la plaine des sports à St André).

Le samedi: plusieurs animations et stands à la plaine des sports (assos locales/décathlon/stand Office de Tourisme sur informations touristiques/bourse aux vélos/démonstrations diverses/animation par l’asso Califournchon (rosalie) etc).

Durant toute la semaine, à l’Office de Tourisme, 1 VAE loué = 1 VAE gratuit.

+33 5 57 43 96 37

Bourg Cubzaguais Tourisme

Saint-André-de-Cubzac

dernière mise à jour : 2022-03-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme