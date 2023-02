La Manufacture – ébénisterie innovante et engagée ouvre ses portes. la Manufacture Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Manufacture – ébénisterie innovante et engagée ouvre ses portes. 1 et 2 avril la Manufacture Découvrez le processus de création d'un meuble la Manufacture 133 rue peyssonnel 13003 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Tout le week-end, nous vous proposons de découvrir le processus de création d'un meuble à travers un workshop autour du réemploi de nos chutes de productions.

La manufacture est un atelier partagé de production bois. Portée par la marque de mobilier sur mesure Rinku, elle accueille 3 ébénistes issus d’une reconversion professionnelle. Ainsi, chaque membre met à contribution ses compétences transverses pour créer des synergies et mener à bien des projets faisant le pont entre respect des traditions et innovation.

