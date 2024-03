JAZZ NIGHT DU NHOW: Timon IMBERT Quartet Hotel nhow Marseille, vendredi 29 mars 2024.

De Marseille à Paris, en passant par la côte d’azur, Timon IMBERT cumule les succès partout où il passe, laissant derrière lui un public captivé par son talent et son dynamisme contagieux. Ce jeune passionné et son groupe mélangeant batterie, basse et piano ne vous laissera pas indifférent.

Pour cette édition Timon change de groupe et vient en Quartet avec un nouveau SET totalement inedit !

Le groupe sera composé de :

Timon IMBERT à la Batterie

Pascal BLANC à la Basse

Paul SCAPILATTI au Piano

et un guest surprise à la Trompette

Venez profiter de ce concert privé et exclusif dans notre bar à cocktails, avec son rooftop vue mer.

Degustez sur place diverses boissons et tapas maison, élaborés par nos soins.

Les places assises sont limitées, venez tôt pour êtres confortablement instalés.

Ouverture des portes à 20H00

Début du concert à 21h00

