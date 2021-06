Massy Opéra de Massy Essonne, Massy JARDINS ÉLISABÉTHAINS Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Pour leur première collaboration, TM+ et Il Convito entrent en résonance autour de la création. Le dialogue des œuvres au parloir des siècles est une signature des programmes conçus par Laurent Cuniot, directeur musical de TM+. Avec la claveciniste Maude Gratton, fondatrice d’Il Convito, il engage des correspondances entre pairs que quatre siècles distancent mais ne séparent pas.En entreprenant une navigation entre jadis et maintenant, sur des routes de l’inouï qui croisent très au large de ce que l’on entend d’ordinaire, l’auditeur peut accueillir des émotions neuves, comme s’il était question, ici et là-bas, de l’altérité curieuse d’un autre nous-même.D’une rive à l’autre, d’un ensemble à l’autre, il y a cinq musiciens, la voix humaine chez les « anciens » répondant à la vocalité expressive du hautbois chez les « modernes». Ils fusionneront dans la dernière œuvre signée Gérard Pesson, commandée pour les dix réunis.

Un duel musical entre un ensemble baroque et un ensemble contemporain, avec en point d’orgue une création de Gérard Pesson. Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne

