Jardineyre Le Barp, samedi 16 mars 2024.

Jardineyre Le Barp Gironde

ASSOCIATION FAMILIALE AFL OUTILS

Évènement de la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides. Une journée sur le thème Santé et environnement, en partenariat avec l’association de préservation de l’environnement Ceseau et La Sauvageonne, spécialiste des plantes sauvages comestibles. À 10 H atelier ludique sur les micropolluants de la maison et leurs impacts sur la santé, l’eau et l’environnement, suivi de la fabrication d’un produit naturel solide pour la vaisselle. À 14 H et 15 h Soda végétal, ateliers de fabrication d’une boisson fermentée à base de plantes sauvages. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 16:00:00

Place du Val de l’Eyre

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine afloutils@gmail.com

L’événement Jardineyre Le Barp a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Val de l’Eyre