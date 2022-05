Gliss’Art Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Gliss'Art Salle l'Escoure Avenue de l'Europe Lacanau

2022-05-25 – 2022-06-06

Lacanau Gironde L’Association Culturelle de Lacanau vous propose de découvrir une exposition unique de photographie, BD et sculpture à l’Escoure de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h. Nocturnes le 27 et 28 mai

Vernissage le samedi 28 mai à 18h

Performance de l’Artiste Samuel DOUGADOS le dimanche 29 mai à 10h à la plage Sud. L’Association Culturelle de Lacanau vous propose de découvrir une exposition unique de photographie, BD et sculpture à l’Escoure de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h. Nocturnes le 27 et 28 mai

Performance de l’Artiste Samuel DOUGADOS le dimanche 29 mai à 10h à la plage Sud. Salle l’Escoure Avenue de l’Europe Lacanau

