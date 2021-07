Massy Opéra de Massy Essonne, Massy George Dandin ou le Mari confondu Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

George Dandin ou le Mari confondu Opéra de Massy, 28 janvier 2022-28 janvier 2022, Massy. George Dandin ou le Mari confondu

du vendredi 28 janvier 2022 au samedi 29 janvier 2022 à Opéra de Massy

Voici un spectacle baroque dans tous les sens du terme ! Michel Fau nous fait (re)découvrir George Dandin. Interprétant lui-même le rôle-titre, il a imaginé un décor sublime et cauchemardesque et demandé à Christian Lacroix de signer les costumes. Sept comédiens, quatre chanteurs et huit musiciens : cette comédie en musique fait les choses en grand !

Tarif unique 30 €

Molière, Lully / Michel Fau Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy Massy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T21:30:00;2022-01-29T20:00:00 2022-01-29T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Massy Étiquettes évènement : Autres Lieu Opéra de Massy Adresse 1 Place de France, 91300 Massy Ville Massy lieuville Opéra de Massy Massy