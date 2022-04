Finale du Pitch and Putt Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Finale du Pitch and Putt Lacanau, 28 mai 2022, Lacanau. Finale du Pitch and Putt route du Baganais Golf UCPA du Baganais Lacanau

2022-05-28 – 2022-05-28 route du Baganais Golf UCPA du Baganais

Lacanau Gironde Première édition du Pitch & Putt Lacanau Trophy sur le parcours de golf du Baganais. Formule Stableford individuel sur 18 trous. 4 dates pour cette compétition ouverte aux non membres de l’ASGL : 24 mars/ 28 avril / 26 mai et 23 juin (Finale) Droit de jeu pour les membres ASGL :10 € par date ou pass de 30€ pour les 4 dates Droit de jeu pour les non membres ASGL :30 € par date ou pass de 100€ pour les 4 dates Première édition du Pitch & Putt Lacanau Trophy sur le parcours de golf du Baganais. Formule Stableford individuel sur 18 trous. 4 dates pour cette compétition ouverte aux non membres de l’ASGL : 24 mars/ 28 avril / 26 mai et 23 juin (Finale) Droit de jeu pour les membres ASGL :10 € par date ou pass de 30€ pour les 4 dates Droit de jeu pour les non membres ASGL :30 € par date ou pass de 100€ pour les 4 dates +33 5 56 03 14 56 Première édition du Pitch & Putt Lacanau Trophy sur le parcours de golf du Baganais. Formule Stableford individuel sur 18 trous. 4 dates pour cette compétition ouverte aux non membres de l’ASGL : 24 mars/ 28 avril / 26 mai et 23 juin (Finale) Droit de jeu pour les membres ASGL :10 € par date ou pass de 30€ pour les 4 dates Droit de jeu pour les non membres ASGL :30 € par date ou pass de 100€ pour les 4 dates Golf du Baganais

route du Baganais Golf UCPA du Baganais Lacanau

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse route du Baganais Golf UCPA du Baganais Ville Lacanau lieuville route du Baganais Golf UCPA du Baganais Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Finale du Pitch and Putt Lacanau 2022-05-28 was last modified: by Finale du Pitch and Putt Lacanau Lacanau 28 mai 2022 Gironde Lacanau

Lacanau Gironde