Fille Théâtre de la Verrière Lille, jeudi 28 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T20:30:00+01:00

Fille nous raconte comment, en étant exclue du monde par son père, une enfant se retrouve éloignée de son humanité.

Fille vit avec son père dans une ferme isolée. Fille, c’est son nom, et c’est son histoire.

Elle ne sait rien de ce qui se passe au bout du sentier, de l’autre côté. Elle écoute les mots de son père : « c’est lui qui sait ».

Un jour, Fille tue sans savoir qu’elle commet un crime, et le monde s’affole.

On s’adresse ici directement au spectateur pour questionner ce qui fait « un monstre ». Peut-on juger sans comprendre ? Peut-on juger sans être juste ?

La musique et la vidéo construisent un écrin pour le texte de Matt Hartley et la précision du jeu des quatre comédiens, permettant une expérience sensible dont on ne sort pas indifférent.

Texte // Matt Hartley. Traduction // Séverine Magois. Conception et jeu // Henri Botte, Cyril Brisse, Céline Dupuis et Marion Zaboïtzeff

Vidéo // Cléo Sarrazin. Musique // Esteban Fernandez. Lumières // Nicolas Faucheuxs. Régie générale // Richard Guyot . Régie de tournée // Yannick Donet. Scénographie //Johanne Huysmann. Costumes //Alexandra Charles

Production // Filigrane 111 & Lolium associés

Coproductions // Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque ; Le Vivat, Scène conventionnée d’intérêt national art et création d’Armentières ; L’Escapade, Hénin-Beaumont ; Ose Arts!, Carvin ; L’Espace culturel Jean Ferrat, Avion ; La Gare, Méricourt.

Financeurs // DRAC Hauts-de-France ; Conseil régional des Hauts-de-France ; Conseil départemental du Pas-de-Calais ; Pictanovo, fonds d’aide à la création audiovisuelle associative ; SPEDIDAM, ADAMI.

Partenaires // Le Théâtre du Nord, CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France, à travers le dispositif « 200 jours au Théâtre du Nord » ; La Comédie de Béthune, CDN Hauts-de-France, dans le cadre du dispositif « Label résidence » ; Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes ; Le Théâtre de la Verrière, Lille ; Salle Allende !, Mons-en-Baroeul.

Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fille »}]